الجيش اليمنى يسيطر على مناطق جديدة بتعز

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر عسكرى بقوات الجيش اليمنى، قيام القوات بمواجهات فى "جبهة مقبنة" غرب مدينة تعز، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 من المليشيات وإصابة العشرات، وتكبيدهم خسائر كبيرة فى المعدات.





وأضاف المصدر- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء، أن المواجهات أسفرت عن تقدم الجيش والسيطرة على جبل عقاب الاستراتيجى وقرى القاعدة والمدفن والحمرة فى منطقة الاشروح بجبل حبشى غرب مدينة تعز. يذكر أن قوات الجيش اليمنى، كانت قد حررت مواقع عديدة من قبضة ميليشيات الحوثى، تضمنت مناطق وادى الخراشب ووادى السوائل وصولًا إلى تحرير سلسلة جبال الرصيفات المطلة على مناطق السائلة وعلى وداى آل بو جبارة.

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