فتح الأجواء.. تفاصيل أول لقاء بين وزيرة السياحة الإسرائيلية والسفير الإماراتي

التقت وزيرة السياحة الإسرائيلية "أوريت فركاش هكوهين"، اليوم الأربعاء، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة.

وحسب موقع "والاه" العبري، ناقش الجانبان الروابط التي تشكلت بين البلدين بعد توقيع اتفاقية التطبيع والسياحة المتبادلة المتوقعة بين البلدين.

وقالت هكوهين: "يسعدني أن التقي بالسفير بعد أسبوع واحد فقط من وصوله إلى البلاد وأناقش السياحة المتبادلة واللقاء بين الناس والثقافات".

وأضافت: "نتطلع إلى فتح الأجواء قريبا حتى نتمكن من استقبال الزوار من الإمارات العربية المتحدة".