التقت وزيرة السياحة الإسرائيلية "أوريت فركاش هكوهين"، اليوم الأربعاء، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة.
وحسب موقع "والاه" العبري، ناقش الجانبان الروابط التي تشكلت بين البلدين بعد توقيع اتفاقية التطبيع والسياحة المتبادلة المتوقعة بين البلدين.
وقالت هكوهين: "يسعدني أن التقي بالسفير بعد أسبوع واحد فقط من وصوله إلى البلاد وأناقش السياحة المتبادلة واللقاء بين الناس والثقافات".
وأضافت: "نتطلع إلى فتح الأجواء قريبا حتى نتمكن من استقبال الزوار من الإمارات العربية المتحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح الأجواء.. تفاصيل أول لقاء بين وزيرة السياحة الإسرائيلية والسفير الإماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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