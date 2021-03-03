زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط اليونان

أعلن المعهد الجيوديناميكي في أثينا أن زلزالًا بقوة ست درجات ضرب منطقة تقع شمال غرب مدينة لاريسا وسط اليونان صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر.
وأوضح المعهد، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا في منطقة تبعد عن مدينة لاريسا ب24 كيلومترا.
وأشار المعهد إلى أن 3 هزات أرضية أخرى أعقبت الزلزال الأول بقوة 4.6 على مقياس ريختر وهزة أخرى بقوة 4.2 والثالثة كانت بقوة 4.9 درجة.
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