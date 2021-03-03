بعد قرار العقوبات الأمريكية على قياديين.. تهديد قوي من ميليشيا الحوثي

أعربت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، عن رفضها العقوبات الامريكية؛ مهددة بان الحرب ستستمر لمدة طويلة.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في بيان نشره مركز الإعلام الثوري التابع للجماعة : "أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على قياديين حوثيين بسبب الهجمات المتواصلة للجماعة على السعودية.
فيما قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات جاءت عقب محاولات الاعتداء المتكررة على السعودية.
وجاء في إعلان الخزانة: "إن منصور السعدي وأحمد الحمزي مسؤولان عن تنظيم هجمات من جانب الحوثيين تضرر بفعلها اليمنيون الأبرياء والدول المحاذية للحدود والناقلات التجارية في المياه الدولية".
وأضافت الوزارة الأمريكية قائلة: "هذه الممارسات، والتي نُفذت بهدف دعم أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، أشعلت الصراع اليمني وهجرت أكثر من مليون شخص ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة".
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