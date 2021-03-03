خطوة نحو العودة للمسار الصحيح.. اليمن يعلق على فرض عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، أن قرار فرض عقوبات أمريكية على قياديين حوثيين بمثابة خطوة نحو العودة للمسار الصحيح.

وقال الإرياني، في سلسلة من التغريدات نشرها صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من كبار القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران، خطوة نحو العودة للمسار الصحيح في التعامل مع المليشيا التي اثبتت عدم اكتراثها بدعوات احلال السلام".

وأضاف أن الحوثيون اعتبروا "قرار رفع تصنيفها "منظمة ارهابية" تشجيع لها لممارسة مزيد من الارهاب".

وتابع وزير الإعلام اليمني بالقول إنه: "منذ قرار الادارة الامريكية الغاء تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" ادارت ظهرها لكل دعوات التهدئة واحلال السلام، وذهبت بإيعاز وإملاء ايراني لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الارهابية على الاعيان المدنية في مدينة مأرب والمملكة ???????? باستخدام الأسلحة الايرانية".

واختتم قائلا: "ندعو الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على مليشيا الحوثي وتصنيفها ضمن قوائم الارهاب الدولية، ومحاكمة قيادتها كمجرمي حرب إنصافا لضحايا مئات الآلاف من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب".

أعربت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، عن رفضها العقوبات الامريكية؛ مهددة بان الحرب ستستمر لمدة طويلة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في بيان نشره مركز الإعلام الثوري (التابع للجماعة): "أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على قياديين حوثيين بسبب الهجمات المتواصلة للجماعة على السعودية.

فيما قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات جاءت عقب محاولات الاعتداء المتكررة على السعودية.