أخبار اليمن : عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 115 مليون حالة

عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 115 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين الاجمالية تجاوزت 115 مليون و302 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونا واكثر من 127 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين و561 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الثلاثاء، زيادة ملموسة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 365 ألف و575 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,392 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (529,214 وفاة)، والبرازيل (257,562 وفاة)، والمكسيك (187,187 وفاة)، والهند (157,385 وفاة)، وبريطانيا (123,296 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,370,705 إصابات)، والهند (11,139,516 إصابة)، والبرازيل (10,647,845 إصابة)، وروسيا (4,268,215 إصابة)، وبريطانيا (4,188,400 إصابة).