تركيا: قد نوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.
ونقل تلفزيون "تي.آر.تي عربي" عن جاويش أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية وفقاً لمسار علاقاتنا".
وأضاف "تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام لحدودنا".
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الجورجي إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.
كانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.
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