كورونا يواصل تفشيه فى الهند.. والإصابات تتجاوز 11 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن الهند سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 98 وفاة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفًا 346 شخصًا.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودي" تلقى قبل أيام الجرعة الأولى من لقاح كورونا فى إطار المرحلة الثانية من نشر اللقاح فى البلاد والتى تستهدف من تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن يعانون من عدة حالات مرضية ممن تزيد أعمارهم على 45 عاما.