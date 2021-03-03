فرنسا: نحتاج عمل جاد من تركيا لتحسين العلاقات

جدة - نرمين السيد - وقال لو دريان خلال جلسة استماع بالبرلمان: "لم تعد هناك إهانات، واللغة مطمئنة أكثر، حيث أن إبعاد سفن التنقيب التركية عن المياه القبرصية فى شرق البحر المتوسط وإبداء أنقرة رغبة فى استئناف المحادثات مع اليونان بشأن النزاع البحرى طويل الأمد بينهما تعد إشارات إيجابية".

وأضاف أن "العلاقات هشة لأن قائمة الخلافات طويلة جدا، لكننا نريد علاقة صحية مع تركيا"، متابعا "هناك حاجة لأفعال، وسيكون بوسعنا اتخاذ موقف عند تنفيذ هذه الأفعال. حتى الآن هى أقوال فقط".

يشار إلى أن أنقرة كانت قد تبادلت لأكثر من مرة الانتقادات اللاذعة مع باريس بشأن سياستها فى سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى.