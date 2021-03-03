تركيا: قد نتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود إذا سمحت الظروف

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سمحت العلاقات بينهما بمثل هذه الخطوة.

كانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

وقال شاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الجورجي إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.