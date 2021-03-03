السعودية تسجل 331 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الغصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 378333 حالة. وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 351 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 369277 حالة. وأكدت "الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6510 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2546 والحالات الحرجة 501 حالة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانًا.

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