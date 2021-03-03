روسيا تتوعد بالرد على أي عقوبات غربية ضدها

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات الغربية على روسيا غيرُ مُجدية وأن بلاده سترد على أي عقوبات بالمثل، وتحديدًا في قضية تسمم المعارض أليكسي نافالني، بحسب قناة "سكاي نيوز الإخبارية".
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتخذت، أمس الثلاثاء، العديد من الإجراءات لمعاقبة سبعة مسؤولين روس كبار.
وكان نافالني البالغ من العمر (44 عاما) قد شعر بإعياء بالغ خلال رحلة جوية في سيبيريا في أغسطس الماضي ونُقل جوا إلى ألمانيا وتم تشخيصه من قبل الأطباء أنه تسمم بغاز أعصاب، بينما نفى الكرملين أي دور له ويقول إنه لم يطّلع على أي دليل يثبت تسممه.
وقالت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لها الأسبوع الماضي إن "المسؤولين في بروكسل يلجأون إلى العقوبات كلما واجهوا حرصًا تمامًا من روسيا ودول ذات سيادة أخرى على حماية مصالحها المشروعة ومنع التدخل السافر في شؤونها".
وشددت زاخاروفا على أنه من غير المقبول إطلاقا استغلال حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وجعلها أداة جيوسياسية.
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