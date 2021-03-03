سد النهضة وفلسطين واليمن.. كلمة وزير الخارجية السعودي في جامعة الدول العربية

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد فرحان، خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، على ان موقف المملكة ثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطيني. ودعا فرحان المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام.

وحول أزمة سد النهضة، شدد وزير الخارجية السعودي على أهمية التوصل لاتفاق عادل.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد فرحان أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، مشددا على ان المملكة ستواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. كماأعرب عن تقديره للموقف العربي الموحد من تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب.

وخلال حديثه عن الأزمة الليبية، قال الوزير السعودي إن الرياض تحرص على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وتحذر من التدخلات الإقليمية، معربا تمنياته بالتوفيق والنجاح للحكومة الجديدة لتحقيق استقرار الشعب الليبي.

كما أشار فيصل بن فرحان إلى دعم السعودية للعراق بعيدا عن التدخلات في شؤونه السيادية.

وبدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة .