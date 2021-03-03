مصر والأردن يبحثان تحضيرات اللجنة العليا المشتركة

بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي مع السفير المصري لدى المملكة الأردنية شريف كامل، التحضيرات لعقد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها 29، خلال الشهر الجاري في عمان.

وقالت الوزيرة - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم الأربعاء - إن الجانبين بحثا ترتيبات الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين الطرفين حول مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتوقع إنجازها خلال أعمال اللجان الفنية والتحضيرية ليتم رفعها إلى اللجنة العليا، إضافة إلى توصيات اللجان الفنية المزمع عقدها قبل اللجنة العليا وتشمل لجنتي النقل والزراعة المشتركتين.

وأكدت الوزيرة أهمية انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والتعليم والنقل والطاقة وغيرها.

من جانبه، أكد السفير المصري أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لجهة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، حيث سيتخلل الاجتماعات التحضيرية لقاءات لممثلي القطاع الخاص في البلدين.

يذكر أن الأردن ومصر تربطهما اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى" واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر عام 1998 و‌اتفاقية أغادير عام 2004، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والجمارك والإسكان والتعاون الدولي وغيرها، وبلغ جم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2020 ما يقارب 514 مليون دولار.