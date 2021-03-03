الأطفال في خطر .. الأمم المتحدة تحذر من استمرار إغلاق المدارس

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يوم الأربعاء، من تغيب الأطفال عن الذهاب للمدرسة بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت المنظمة وفقًا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن أكثر من 168 مليون طفل حول العالم تغيبوا عن المدرسة منذ ما يقرب من عام بسبب قيود كوفيد -19 ، واصفة تأثير عمليات الإغلاق على أنها "طوارئ تعليمية كارثية".

ووفقًا لليونيسيف، كانت غالبية المتضررين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، التي حذرت من أن الأطفال الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس في العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف ، هنريتا فور ، في بيان: "مع اقترابنا من عام واحد لوباء كوفيد -19 ، نتذكر مرة أخرى حالات الإغلاق الطارئة للتعليم في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: مع كل يوم يمر ، يتراجع الأطفال في المستويات التعليمية حتى أصبحوا غير القادرين على الوصول إلى التعليم الشخصي.