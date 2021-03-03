30 بندقية أوتوماتيكية.. سرقة قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها فتح تحقيق اليوم الأربعاء في سرقة قرابة 30 بندقية أوتوماتيكية من طراز "تافور" من ميدان رماية في مدينة أسدود خلال الليلة الماضية.

وقال البيان إن قوات الشرطة "استدعيت في ساعات الصباح إلى ميدان رماية في مدينة أسدود، بعد اقتحام المكان في ساعات الليل وسرقت خلاله أسلحة من أنواع مختلفة".

وأضاف البيان أن محققي التشخيص الجنائي ووحدات أخرى في المنطقة يعملون من أجل الوصول إلى الأسلحة المسروقة، والتعرف على المشتبه بهم واعتقالهم".

هذا وفرض أمر حظر نشر على باقي تفاصيل التحقيق.

وكان مجهولون قد سرقوا 93 ألف رصاصة بقطر 5.56 من قاعدة "تسيئيليم" العسكرية في النقب، في يناير الماضي، ولم يتم العثور على هذه الذخيرة حتى اليوم، فيما تشير التقديرات إلى أنها قد بيعت إلى جهات إجرامية.