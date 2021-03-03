شهادة "درع العمل التنموي" من الجامعة العربية تقديرا لإنجازات ولي العهد السعودي

تسلم وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، التي منحتها جامعة الدول العربية؛ تقديرًا لدور ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لوزير الخارجية السعودي بمقر الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وقال أبو الغيط، خلال اللقاء، "إنه يسعدني ويشرفني أن أقدم شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي، من اللجنة العليا للتنسيق بالجامعة العربية كشهادة تقدير للأمير محمد بن سلمان، تقديرًا لجهوده وأدائه وما يفعله لخدمة السعودية".

وأضاف "أن هذا الرجل الحكيم يعمل من أجل أمته"، معربا عن أمله في أن يتسلم ولي العهد درع العمل التنموي فور انتهاء جائحة كورونا.

يذكر أن "درع العمل التنموي العربي" يعد جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.