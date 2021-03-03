عقل بلتاجي في ذمة الله

دوت الخليج :- نعى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الاحد، أمين عمان السابق عقل بلتاجي. وقال الشواربة عبر حسابه بتويتر : ” بصادق مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل قامة وطنية كبيرة وعمدة عمان السابق الأخ الكبير المرحوم عقل بلتاجي رحمه الله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اسرته الكريمه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

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