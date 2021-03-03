أخبار اليمن : اجتماع تشاوري لقيادات المؤتمر برئاسة أبوراس

اجتماع تشاوري لقيادات المؤتمر برئاسة أبوراسرأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، اجتماعاً تشاورياً لعدد من قيادات المؤتمر ناقش آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وأطلع رئيس المؤتمر الاجتماع على المستجدات المتعلقة بالقضايا الوطنية ومنها ما يتعلق بالمتغيرات الدولية والجهود الرامية إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا على المستوى التنظيمي وذلك في ضوء ما شهدته الفترة الماضية في هذا الجانب.

وقد خرج اللقاء بالتأكيد على الآتي:-

- حيا المؤتمر صمود الشعب اليمني في مواجهة عدوان التحالف بقيادة السعودية والامارات؛ داعياً إلى المشاركة الفاعلة والكبيرة في إحياء ذكرى يوم الصمود الوطني السادس والعشرين من مارس.

- بارك المؤتمر انتصارات الجيش واللجان الشعبية وخصوصاً في جبهة مأرب، مثمناً التضحيات التي يقدمها منتسبو الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الشرفاء في مواجهة التحالف والمرتزقة.

- استنكر المؤتمر استمرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة في استخدام معاناة الشعب اليمني كقضية لجمع تبرعات عبر ما يسمى بمؤتمرات المانحين، مؤكداً أن الشعب اليمني ليس بحاجة لجمع تبرعات باسمه، وانما يحتاج إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وهو كفيل بالاعتماد على نفسه.

- يؤكد المؤتمر أن هادي وحكومته فاقدون للشرعية ويتحملون المسؤولية الكاملة إلى جانب دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني؛ فهادي وحكومته هم من طلبوا العدوان على اليمن وشاركوا في قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير البنية التحتية وكل المقدرات والمنجزات التي تحققت لليمن خلال نصف قرن من قيام الثورة اليمنية وهو ما يجعلهم في نظر الشعب اليمني طرفا غير مقبولا به في مستقبل اليمن.

- يجدد المؤتمر الشعبي العام حرصه على السعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يفضي إلى رفع اليمن من تحت البند السابع وإخراج القوات الأجنبية الغازية والحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وترك اليمنيين ليحلوا خلافاتهم عبر الحوار وبعيدا عن أي تدخلات خارجية.

- يؤكد المؤتمر أنه كان وسيظل تنظيماً وطنياً موحداً بتكاتف جميع أعضائه وكوادره وقياداته المنتشرين في كل منطقة داخل اليمن والتفافهم خلف قيادتهم ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس، واللجنة العامة والأمانة العامة وهذه هي القيادة الوحيدة المخولة بتبني وإصدار مواقف المؤتمر من مختلف القضايا بما في ذلك صياغة ومناقشة وإقرار رؤى المؤتمر الشعبي العام تجاه مختلف القضايا.