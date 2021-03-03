سامح شكري يلتقي نظيره القطري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتماعا ثنائيا على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.

ووصل وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، أمس، في أول زيارة لوزير خارجية قطري لمصر منذ المقاطعة الخليجية في 2017، ومن المقرر أن تستمر زيارة عبد الرحمن آل ثاني لمدة يومين، بدأها أمس الثلاثاء.

وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، وجه وزير الخارجية القطري الشكر لمصر على جهودها خلال ترأسها الدورة الماضية لمجلس جامعة الدول العربية.

وأكد عبد الرحمن آل ثاني أهمية التوصل إلى لحل سلمي وسياسي للقضية السورية.

كما ثمن وزير خارجية قطر "بيان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة الذي أنهى الأزمة الخليجية التي استمرت 3 سنوات.