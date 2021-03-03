إعلان مهم من الرئاسة التونسية بشأن الرئيس قيس سعيد

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد، لم ينتم لأي حزب ولا يخطط لإنشاء تنظيم حزبي.
وقالت الرئاسة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، "يهم رئاسة الجمهورية أن تؤكد مجددا أن رئيس الجمهورية لم ينتم لأي حزب ولا نية له على الإطلاق في إنشاء تنظيم حزبي.".
وأضافت رئاسة تونس في بيانها: "ليس لأي كان الحق في أن يحشر رئيس الدولة في أي تنظيم مهما كان شكله".
وفي سياق أخر، أعلن الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي، امس الثلاثاء، عن عدم إقدام الحركة على إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وستواصل دعمه لمواجهة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وقال العيادي في حوار على إذاعة "شمس إف إم"، إن رئيس الجمهورية اذا رغب بإقالة المشيشي عليه تطبيق الاجراءات الدستورية والتوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في هذه الحكومة.
وتابع المتحدث باسم حركة النهضة الإخوانية قائلا: "اذا رفض رئيس الجمهورية الاستجابة لدعوة رئيس البرلمان سوف نعمل على دعم الحكومة وتقويتها ودعم الائتلاف الحكومي، مشددا على أن حركة النهضة لن تتخلى عن المشيشي".
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