وكالة "كيودو": اليابان حثت إدارة بايدن على استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية

حثت الحكومة اليابانية إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، في شهر فبراير المنصرم لاستئناف مباحثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، وذلك مع إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة عزمها إعادة النظر في ملف المفاوضات مع بيونج يانج، وفقا لمصادر يابانية مطلعة.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها إن "المدير العام لشؤون آسيا بوزارة الخارجية اليابانية، تاكيهيرو فوناكوشي، دعا إلى استئناف محادثات نزع السلاح النووي في مؤتمر عبر الهاتف عقد في 19 فبراير مع نظيريه الأمريكي والكوري الجنوبي، كما أشارت إلى أن الاجتماع كان مثمرا للغاية".
كما دعا الجانب الياباني إلى البدء في المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك للتوصل إلى نتائج أسرع من النهج متعدد الأطراف خلال المفاضات، فضلا عن أنها ستصب في صالح جهود مباحثات تأمين عودة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج في السبعينيات والثمانينيات.
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