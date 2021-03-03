في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل مجاني.

وبحسب موقع العربية فقد أفاد الوزير السعودي إن لقاحات كورونا سوف تكون متوفرة في الصيدليات المجتمعية بشكل مجاني، داخل المملكة.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن اليوم، مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بديوان الإمارة، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، وعدد من قيادات القطاع الصحي.

ووقف الوزير على سير عمل مراكز لقاحات كورونا الشرقية، واطلع على الإجراءات المتبعة بمركز صحي الفيصلية بالدمام.

وأكد وزير الصحة، بأن المنطقة الشرقية تعد من أكثر مناطق المملكة تطورًا في الجانب الصحي؛ وهذا يعود للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة للقطاع الصحي.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في 18 فبراير الماضي، اجازت استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.