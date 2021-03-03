استقالة الحكومة الأردنية

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الاسبوع المقبل.
ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة بعد أن كلفه جلالة الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.
وقدم وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التهوني استقالتيهما الاحد الماضي من الحكومة، بناء على طلب الخصاونة، اثر مخالفتهما أوامر الدفاع بمشاركتهما في مأدبة طعام داخل مطعم بعدد يفوق عن المسموح به على الطاولة.
وكانت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار الأردنية، ق أغلقت اليوم، 20 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 62 منشأة أخرى، إضافة لمخالفة 42 شخصًا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.
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