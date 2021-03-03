تردد قناة العراقية الإخبارية 2021 على جميع الأقمار الصناعية بدون تقطيع

تردد قناة العراقية الإخبارية أصبح من الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية، حتى يصل إلى أكبر عدد من المتابعين في الوطن العربي ككل، وقد استطاعت قناة العراقية الإخبارية أن تنفرد بمكانة خاصة في الإعلام العربي، لأنها تقوم على مبادئ سرد الحقائق كما هي، سواء في الشأن العراقي أو الخليجي بالإضافة إلى الشأن السياسي العالمي، مثل قناة الإخبارية السعودية وتقوم بنقل مجموعة من الأخبار اليومية اقتصادية أو سياسية أو عالمية شاملة، وسوف نستعرض أفضل برامج القناة بالإضافة إلى تردد قناة العراقية الإخبارية 2021 على كافة الأقمار الصناعية.تردد قناة العراقية الإخبارية
أصبحت قناة العراقية الإخبارية واحدة من أهم وأفضل القنوات الإخبارية في الوطن العربية، وكونت قاعدة كبيرة من الجماهير بسبب ما تقدمه من برامج متميزة، ومنها:
- برنامج بعيون عراقية: ويعمل البرنامج على عرض مجموعة من الأخبار العراقية، ويقدمه الإعلامي الشهير فالح هادي، ويتم نقل البرنامج الجمعة من الأسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد.
- كما أن هناك برنامج صفحة جديدة، وتقدمه المذيعة العراقية هبة باسم، ويتم نقل للجماهير يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً.
- وهناك برامج أخرى حوارية متميزة، منها برنامج دائرة حوار والذي يتم نقله للجماهير مرة في الأسبوع وهي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً.
- برنامج جمعة مباركة والذي يتم نقله الجمعة من كل أسبوع، وبرنامج كلمة سواء والذي يتم نقله يوم الاثنين من كل أسبوع فقط.
ويمكن متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على تردد:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12562
|معامل الترميز
|27500
وخصت القناة القمر الصناعي عرب سات بتردد خاص به لمزيد من المتابعة بدون تقطيع أو تشويش، فيمكن استقبالها من خلال التردد التالي:
|التردد
|11747
|معامل الترميز
|27500
واستمتع بكل ما تقدمه العراقية الإخبارية على القمر الصناعي هوت بيرد من خلال التردد التالي:
|التردد
|11373
|معامل الترميز
|27500
فاضبط واستقبل تردد قناة العراقية الإخبارية وتابع كل ما تقدمه القناة سواء من خلال استقبالها بجودة إتش دي على الهوت بيرد والنايل سات، أو من خلال التقنية العادية للصوت والصورة على العرب سات.
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تردد قناة العراقية الإخبارية أصبح من الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية، حتى يصل إلى أكبر عدد من المتابعين في الوطن العربي ككل، وقد استطاعت قناة العراقية الإخبارية أن تنفرد بمكانة خاصة في الإعلام العربي، لأنها تقوم على مبادئ سرد الحقائق كما هي، سواء في الشأن العراقي أو الخليجي بالإضافة إلى الشأن السياسي العالمي، مثل قناة الإخبارية السعودية وتقوم بنقل مجموعة من الأخبار اليومية اقتصادية أو سياسية أو عالمية شاملة، وسوف نستعرض أفضل برامج القناة بالإضافة إلى تردد قناة العراقية الإخبارية 2021 على كافة الأقمار الصناعية.تردد قناة العراقية الإخبارية
أصبحت قناة العراقية الإخبارية واحدة من أهم وأفضل القنوات الإخبارية في الوطن العربية، وكونت قاعدة كبيرة من الجماهير بسبب ما تقدمه من برامج متميزة، ومنها:
- برنامج بعيون عراقية: ويعمل البرنامج على عرض مجموعة من الأخبار العراقية، ويقدمه الإعلامي الشهير فالح هادي، ويتم نقل البرنامج الجمعة من الأسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد.
- كما أن هناك برنامج صفحة جديدة، وتقدمه المذيعة العراقية هبة باسم، ويتم نقل للجماهير يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً.
- وهناك برامج أخرى حوارية متميزة، منها برنامج دائرة حوار والذي يتم نقله للجماهير مرة في الأسبوع وهي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً.
- برنامج جمعة مباركة والذي يتم نقله الجمعة من كل أسبوع، وبرنامج كلمة سواء والذي يتم نقله يوم الاثنين من كل أسبوع فقط.
ويمكن متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على تردد:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12562
|معامل الترميز
|27500
وخصت القناة القمر الصناعي عرب سات بتردد خاص به لمزيد من المتابعة بدون تقطيع أو تشويش، فيمكن استقبالها من خلال التردد التالي:
|التردد
|11747
|معامل الترميز
|27500
واستمتع بكل ما تقدمه العراقية الإخبارية على القمر الصناعي هوت بيرد من خلال التردد التالي:
|التردد
|11373
|معامل الترميز
|27500
فاضبط واستقبل تردد قناة العراقية الإخبارية وتابع كل ما تقدمه القناة سواء من خلال استقبالها بجودة إتش دي على الهوت بيرد والنايل سات، أو من خلال التقنية العادية للصوت والصورة على العرب سات.
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