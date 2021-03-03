نموذج الكشف الطبي في نظام نور للطلاب المستجدين PDF1442 الصف الأول

نموذج الكشف الطبي في نظام نور ، يتزايد البحث كل يوم ولحظة بلحظة عبر محركات البحث المختلفة، لطلاب الصف الأول الابتدائي للمملكة العربية السعودية، عن كيفية الاستعلام عن النموذج الخاص بالفحص الطبي لنظام نور التعليمي، في إطار القرارات الاحترازية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم السعودية، لللاطمئنان على صحة الطلاب بجميع المدارس.

نموذج الكشف الطبي في نظام نور

نوهت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يمكن لكل طالب الحصول على نموذج الفحص الطبي نظام نور، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مع تحميله في صيغة ملفات “pdf” ثم يتم طباعتها وملء الاستمارات لحين إرسالها مرة أخرى عبر منصة نظام نور التعليمية.

جدير بالذكر أن منصة نور قد استقبلت الآلاف من طلبات نموذج الكشف الطبي للمرحلة الأولى والثانية الابتدائية خلال الفترة الماضية، ويتم في الوقت الحالي البدء في تسجيل أسماء الطلاب السعوديين من أمهات يحملن الجنسية السعودية أباء غير سعوديين الجنسية، هذا في المدارس الحكومية التابعة للدولة وأيضا مدارس تحفيظ القرآن التابعة للقطاع الحكومي بدون مفاضلة.

وقد بدأت تلك المرحلة بالفعل منذ تاريخ السادس والعشرون من فبراير الماضي، عبر الموقع الرسمي الخاص بمنصة ننور التعليمية، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وقد نوهت الوزارة أنهمن لم يقم بالتسجيل عليه أن يسارع فبيل غلق الأبواب.

خطوات طباعة نموذج الفحص الطبي نظام نور

نستعرض معكم الآن بالخطوات السهلة والبسيطة الكيفية الصحيحة لسحب استمارة البيانات للفحص الطبي، وكيفية ملئها وتسليمها من جديد.

تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام نور.

كتابة اسم المستخدم والرمز الكودي.

قم باختيار تسجيل الأبناء.

ثم قم بالولوج إلى بيانات الطالب.

قم باختيار استمارة الكشف الطبي.

ثم قم بتحميل الملف الظاهر أمامك.

هكذا يكون لديك الملف للطباعة والإرسال مرة أخرى.