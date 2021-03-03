شرح التسجيل في تكافل الطلاب 1442 الحصول على إعانة مالية من مؤسسة تكافل

ننشر شرح طريقة التسجيل في تكافل الطلاب 1442 عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب المؤسسة بتاريخ 16 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 28 فبراير 2021م عن مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات ذوي الحاجة المالية للعام الدراسي القادم 1443هـ.

وقد تم التأكيد على من جانب أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية على دعم القيادة الرشيدة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر التالي:

نبذة تعريفية عن مؤسسة تكافل الخيرية.

مواعيد التسجيل في برنامج تكافل للطلاب والطالبات للعام القادم 1443.

طريقة التسجيل في تكافل الطلاب.

رابط التسجيل الرسمي عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية الإلكتروني.

مواعيد التسجيل في تكافل الطلاب 1442

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية رسمياً عبر موقعها الإلكتروني عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام من أصحاب الحاجة المادية للعام الدراسي الجديد 1443هـ عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة بنظام تكافل الخيري في الموعد التالي:

بدء التسجيل يوم الأحد بتاريخ 16 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 28 فبراير 2021م.

ينتهي التسجيل في تكافل للطلاب يوم الخميس بتاريخ 5 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 مارس 2021م.

إعانة الطلاب من مؤسسة تكافل الخيرية

يتم تقديم إعانة مالية للطلاب والطالبات المحتاجين بمراحل التعليم العام من قبل مؤسسة تكافل الخيرية في بداية كل فصل دراسي، وتشتمل الإعانة المالية للطلاب على ثلاث برامج رئيسية وهم (الوجبة – الكسوة – الحقيبة المدرسية)، ويستفيد من برنامج تكافل لإعانة الطلاب ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة موزعين على ما يقرب من 20 ألف مدرسة مشمولة بالبرنامج.

وتمتلك مؤسسة تكافل آلية استحقاق دقيقة يتم من خلالها التعرف على الطلاب المحتاجين مادياً ومدى حاجتهم، ويتم معاونة المؤسسة في ترشيح الطلاب ودراسة الحالة الخاصة بهم وإيصال المعونة المالية للطلاب ومتابعة أثر المعونة عليهم من جانب عدد كبير من المتطوعين التربويين الميدانيين يصل عددهم لأكثر من 77 ألف متطوع.

وتعد الإعانة المالية التي تقدمها المؤسسة هي أكبر مشاريع المؤسسة، ويتم تخصيص مبالغ كافية سنوياً لتغطية كافة الحالات المحتاجة بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، والهدف من ذلك هو سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام بما يدعم النجاح لهم واستمرار التحصيل الدراسي وتنمية المهارات الشخصية لديهم.

طريقة تسجيل طالب جديد في تكافل الطلاب 1442

يتم تسجيل طالب جديد في تكافل الطلاب عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

دخول موقع مؤسسة تكافل باتباع الرابط التالي (stud.takaful.org.sa).

في حال الدخول لأول مرة، يتم النقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية للطالب – رقم جوال ولي الأمر – رمز التحقق)، ثم النقر على “متابعة”، وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق على الجوال المسجل.

قم بتعبئة الرمز المرسل إلى جوالك ثم النقر على “متابعة”.

قم بتعبئة وإكمال البيانات التالية (رقم الهوية – الاسم – الجنس – رقم جوال ولي الأمر – اسم المستخدم الجديد – كلمة المرور الجديدة – تأكيد كلمة المرور الجديدة – رقم جوال الطالب أو ولي الأمر – البريد الإلكتروني)، ثم النقر على “تسجيل”.

ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في الإعانة المالية للطلاب أو تكافل الطلاب من مؤسسة تكافل بشكل كامل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة وإدخال البيانات بشكل صحيح، فسيتم تسجيل الطالب بنجاح، وسيتم التحويل للصفحة الرئيسية للبوابة، قم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.