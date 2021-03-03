خدمة تسجيل منصة مدرستي madrasati office 365 لسماع الشرح والتعليم عن بعُد لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية

منصة مدرستي التعليمي بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا madrasiti .sa1442 ،تسعي المملكة العربية السعودية جاهدة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة وكذلك مواكبة متطلبات العصر الحديث ويأتي ذلك في ضوء رؤية المملكة لعام 2030 ،وتم الإعلان بالفعل عن تطبيق نظام التعليم الإلكتروني أون لاين هذا العام ووفرت وزارة التربية والتعليم في المملكة أكثر من منصة تعليمية إلكترونية وذلك بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتبر منصة مدرستي من أهم المواقع التعليمية هذا العام وتم اعتمادها بالفعل من قبل الوزارة.

منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا madrasiti. Sa1442

في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي في كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية، تم تفعيل نظام التعليم الإلكتروني أون لاين هذا العام ووفرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العديد من المنصات التعليمية الالكترونية المخصصة للتعليم عن بعد، وياتي تطبيق نظام التعليم عن بعد تزامنا مع إنتشار فيروس كورونا المستجد كإجراء وقائي لمنع إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وتتيح المنصة إمكانية التواصل بين الطالب والمعلم دون الاختلاط المباشر وذلك لمنع تفشي الوباء ،ويمكنكم الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالضغط هنا ،ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا خطوات الدخول علي المنصة .

خطوات الدخول علي منصة مدرستي madrasiti.sa1442

نقدم لحضراتكم بالتفاصيل من خلال موقعنا خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا

قم بزيارة موقع مدرستي

أدخل رقم الهوية الشخصي بصورة صحيحة وتأكد منة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الإسم والمرحلة الدراسية .

أنقر علي أيقونة دخول للانتقال إلى الموقع مباشرة.

وبهذا سيصبح بامكانكم الاستماع للشرح والدروس المحملة على موقع بكل فعالية وذلك فى اطارخطط المملكة العربية السعودية على تطور المنظومة وحماية الطلاب من نقل عدوي كورونا

لازالنا نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات تسجيل دخولكم على موقع مدرستي التعليمي الذي مازال محتفظ باهمية تسجيل دخول الطلاب اليومي علي، وذلك للاستعانة بالمنصة على التعلم عن بعُد او استنباط المعلومات بافضل الايقونات التعليمية المطروحة على المنصة لتعليم عن بعُد فى ظل الازمة الراهنة وتعطيل الدوام الدراسي على مستوي جميع المدارس السعودية.

علماً على ان المنصة تعمل على مدار 24 ساعة وذلك لتسجيل الواجب الدراسي المعقود من خلال ايقونة تقارير وذلك لمراجعته من قبل نخبة من كبار المعلمين والمعلمات الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، مع العلم على ان المنصة تعمل بالمجان لاتحتاج لرسوم لتشغيلها وذلك لمساعدة جميع الطلاب على التعلم عن بعُد واتمام تحصيلهم الدراسي.

مواعيد عمل الحصص الافتراضية على مدرستي

بامكانكم يومياً الدخول على الحصص الافتراضية على موقع مدرستي التعليمي وذلك فور التسجيل على المنصة وادخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل كما سبق لنا ان شرحنا لكم واتمام التسجيل داخل المنصة والبدء فى الدخول على الحصص الافتراضية الموجودة على المنصة والتي تبدأ يومياً بدءً من السادسة صباحاً بتوقيت السعودية