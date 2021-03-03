جامعة الدول العربية تدين اقتحام جيش الاحتلال لمنزل الأمين العام المساعد

جدة - نرمين السيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى فجر أمس على اقتحام منزل الدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد بمدينة اريحا، واعتقال مرافقه الشخصى فى إطار ما تمارسه سلطات الاحتلال من إرهاب رسمى ومنظم ضد أبناء الشعب الفلسطينى.





وأكدت الأمانة العامة أن شعب فلسطين لن يكون وحيداً ومعزولاً عن أمته، وأن الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عمل إرهابى رسمى يشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه، استهتاراً بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولى، وإطاحة بأى فرصة لإحياء عملية سلام حقيقية، وهو ما يحمل المجتمع الدولى مسؤولية خاصة للتنديد بهذه الممارسات والسياسات والضغط على سلطة الاحتلال لوقفها .

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