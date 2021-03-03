تونس.. برنامج إذاعي يتنمر على طه حسين.. وقرار عاجل من السلطات

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التونسية (الهايكا) قرارا عاجلا لايقاف احد برنامج "أحلى صباح" الذي يبث على "موزاييك أف أم" لمدة أسبوع بحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم.

وقالت الهيئة التونسية "الهايكا" في بيان لها تم نشره علي موقعها الرسمي إن القرار جاء بسبب مخالفة جسيمة تضمنتها حلقة من البرنامج تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية، حيث تنمر مقدم البرنامج على الأديب المصري الراحل طه حسين.

وتضمن القرارت الصادر عن مجلس "هايكا" عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال".

واعتبرت "الهايكا" أن ما ورد على لسان مقدم البرنامج فيه مس من كرامة ذوي الإعاقة وإهانة لهم بما يتعارض مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل كرامة ذوي الإعاقة ومقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.

وأتمت الهيئة بيانها قائلة : تم الاستماع للممثل القانوني لـ"موزاييك" في 2 مارس حيث طلبنا من القناة تقديم مقدم البرنامج اعتذاراته من الجمهور وهو ما تم في نفس البرنامج بعد يومين، مؤكدا أن الإذاعة تلتزم بتنفيذ قرارات الهيئة وبالقيام بالتعديل الذاتي.