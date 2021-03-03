الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في فلسطين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها ستفتح تحقيقًا حول ارتكاب جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وقالت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في بيان، إن التحقيق سيتم إجراؤه بشكل مستقل، ونزيه وموضوعي، وبدون مخاوف أو محسوبية.
وأوضحت بنسودة، أنه خلال عام 2019، كان هناك "أسس معقولة" لفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة، ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها.
ورحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، لكن الإعلان لقي استنكار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وصف المحكمة بـ "الهيئة السياسية".
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