اجتماع سري بين إدارة بايدن وقياديين حوثيين في دولة عربية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقدوا اجتماعًا مباشرًا مع قياديين في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" للأنباء، إن الاجتماع يأتي في إطار ضغوط تمارسها إدارة بايدن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات في اليمن.

وبحسب الوكالة، فإن المفاوضات التي لم يتم الإعلان عنها من كلا الجانبين، تمت في العاصمة العُمانية مسقط في 26 فبراير بين المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيموثي ليندركينج، وكبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبدالسلام.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تحركات مليشيات الحوثي وستتخذ إجراءات إضافية لمواجهة أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "سنواصل محاسبة الحوثيين على تصرفاتهم المشينة بما فيها الهجمات على السعودية والعقوبات الأممية لا تزال قائمة على الميليشيات".

وأضاف: " الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة الحوثيين بسبب الهجمات التي استهدفت السعودية مؤخرًا".