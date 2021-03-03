الجزائر.. بيان عاجل من الجيش بشأن عملية إرهابية بالعاصمة

أفاد موقع الإذاعة الجزائرية تمكن المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني من إحباط تفجير إرهابي بالعاصمة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

ونص البيان الذي تلقى موقع الإذاعة الجزائرية نسخة علي "في إطار مكافحة الإرهاب وباستغلال المعلومات تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة.

وأضاف البيان "تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأتمت الوزارة الجزائرية بيانها قائلة "هذه القنبلة كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الشعبي الوطني".