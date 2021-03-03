دولة عربية تتخطى 5000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 5335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت العاصمة الأردنية عمان 2952 إصابة خلال الساعات الماضية.
وذكرت الصحة الأردنية، في بيانها، أنه تم تسجيل 37 وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 4793 حالة.
وبيّنت الوزارة الأردنية، أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتى الآن ارتفع إلى 407617 حالة.
وأفادت الصحة بأنه تم إجراء 39,487 فحصًا مخبريًّا خلال الساعات الماضية.
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