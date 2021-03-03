حملة على الخصاونة بسبب اقالة وزيري الداخلية والعدل

جي بي سي نيوز :- بدأت ماكينة السوشيال ميديا تتعرض لقرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بسبب إقالته لوزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني .
فقد أخذ نشطاء يذكرون الخصاونة بوليمة اقامها احد شخصيات الزرقاء لرئيس الحكومة متسائلين : هل تم تطبيق قوانين الدفاع عليها من حيث التباعد وعددد الاشخاص .
ويقول مراقبون بان هذه الحملة على رئيس الحكومة يقف وراءها مناصرون للوزيرين المقالين في حين لا زالت خطوة الخصاونة باقالة الوزيرين تحظى بشعبية كبيرة حيث اثنى نشطاء على الخصاونة معتبرين ان قراره باقالة الوزيرين قرار صائب ومحمود وقام به رئيس وزراء صارم .
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