الجائحة أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل

نيويورك ـ وكالات: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أنه تم إغلاق مدارس تستوعب أكثر من 168 مليون طفل منذ ما يقرب من عام بسبب عمليات الإغلاق الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا. وظلت المدارس في 14 دولة حول العالم مغلقة إلى حد كبير منذ مارس 2020 حتى فبراير 2021، وفقا لتقرير اليونيسف بشأن إغلاق المدارس. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان: “مع اقترابنا من عام تحت جائحة كوفيد 19 ، نتذكر مرة أخرى ما أسفر عنه الإغلاق الطارئ والكارثي للتعليم في جميع أنحاء العالم”. وأضافت: “مع كل يوم يمر، يتراجع الأطفال غير القادرين على الوصول إلى التعليم الشخصي أكثر فأكثر، ويدفع الأكثر تهميشا الثمن الباهظ”. وحذرت المنظمة من “عواقب وخيمة” جراء استمرار إغلاق المدارس.

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