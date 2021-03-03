بأكثر من 12 صاروخا قصف قاعدة عين الأسد فـي العراق

بغداد ـ د ب أ: أفاد مصدر أمني عراقي أمس بقصف قاعدة عين الأسد الجوية بـأكثر من 12 صاروخا. ونقلت كالة الأنباء العراقية (واع) عن المصدر قوله إن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت لهجوم بالصواريخ. وأضاف أنه “تم تشغيل صافرات الانذار للدخول إلى الملاجئ”، مشيرا إلى أنه “لم يتم تسجل إصابات حتى اللحظة”.

وتضم القاعدة قوات أميركية وعراقية وقوات من التحالف الدولي. في غضون ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الطيران العراقي نفذ سلسلة ضربات جوية في المنطقة المحصورة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “طائرات إف16 العراقية شنت سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمال صلاح الدين وجنوب غرب كركوك”. وأضافت أن “ذلك تم بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة”، مشيرة إلى أنها “وجهت 10 ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار”.

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