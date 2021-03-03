وزراء الخارجية العرب يجددون ولاية أبو الغيط فـي جامعة الدول العربية

القاهرة ـ العمانية: وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة مدتها خمس سنوات تبدأ من الأول من يوليو المقبل. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

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