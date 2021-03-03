أمير الكويت يدعو الحكومة الجديدة إلى التطوير لإيجاد الفرص

الكويت ـ د ب أ: أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح امس اليمين الدستورية أمام أمير الكويت نواف الأحمد الجابر. ودعا أمير الكويت في كلمة خلال أداء اليمين، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا” الحكومة الجديدة إلى التطوير لإيجاد الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية التحقيق ما ينشده أبناء الشعب الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة ، وطالب الوزراء الجدد بوضع نصب أعينهم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار.

ودعا أمير الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية. وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا ، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة وهو وزير جديد في الحكومة . وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزيرا الخارجية أحمد ناصر المحمد والداخلية ثامر العلي.

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