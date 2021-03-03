اللجنة العربية الرباعية تناقش التصدى للممارسات الإيرانية الإرهابية

جدة - نرمين السيد - شارك سفير السعودية لدى مصر، والمندوب الدئم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، فى اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.





وترأس اللجنة العربية الرباعية، وزير الدولة الإماراتى خليفة شاهين المرر، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية مصر سامح شكرى، ومساعد وزير خارجية البحرين عبدالله الدوسرى. وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للتصدى للممارسات الإيرانية الإرهابية، ومكافحة أذرعتها الإرهابية التى تنشر الخراب والدمار وتعطل التنمية والرخاء وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم. واستعرض الاجتماع، أهمية تعزيز العمل مع المجتمع الدولى لوقف البرنامج النووى الإيرانى، الذى يهدد الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم. حضر الاجتماع، نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية المكلف عبير دانش، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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