أبو الغيط: الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة القمة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، إنه تحدث أمس مع وزير خارجية الجزائر محمد عبد الرحمن، و أبلغه استعداد الجزائر ورغبتها فى تحمل استضافة القمة العربية هذا العام.
وأوضح وزير خارجية الجزائر أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالقمة العربية.
وأنهى أبو الغيط بأن وزير خارجية الجزائر محمد عبد الرحمن، تحدث عن توقيت ليس ببعيد لعقد القمة.
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