أبو الغيط يعلن صدور قرارات بشأن تدخلات تركيا وإيران فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن لجنتى متابعة التدخلات التركية والإيرانية فى الشئون العربية اجتمعتا قبيل إنطلاق مجلس الجامعة العربية، وصدر عنهما مجموعة من القرارات التى تتناول دول الجوار.

وأضاف أنه تم التصديق على القرارات من قبل الاجتماع الوزارى، مشيرا إلى أن القرارات فيها بيانات عن مواقف وتصرفات هاتين الدولتين.

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