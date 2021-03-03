عاجل.. زلزال عنيف يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - قال معهد أثينا الجيوديناميكى، إن "مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة ألاسونا بوسط اليونان، وعلى عمق 10 كيلومترات".

من جانبه، أوضح مسؤول فى فرق الإطفاء بأثينا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.