السودان وأوغندا تدعوان لقمة عاجلة لـ دول حوض النيل

أعلنت كل من السودان وأوغندا اليوم الأربعاء، عن إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس الأوغندي يوري موسيفني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.
وحسب "السودان نيوز"، جاء الإعلان خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي، حيث تطرقا إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.
وقال مجاهد عبد الرحمن القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان في أوغندا إن جلسة المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن جلسة المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن البرهان كان قد وصل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في زيارة تستغرق يوما واحدا، قدم خلالها التهنئة للرئيس يوري موسفيني بفوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة رئاسية سادسة بحصوله على 5.85 مليون صوت انتخابي.
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