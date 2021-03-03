تركيا تتخلى عن أقوى مقاتلات جوية في العالم

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أنها لا تسعى بشكل ضروري للعودة إلى برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" الأمريكية، الذي تم استبعادها منه بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تصريحات لقناة "إن.تي.في" التركية، إن الهدف الأساسي لتركيا حاليًا هو تعويض خسائرها، بعد استبعادها من برنامج المقاتلات الأمريكية.

وأشار دمير إلى أن أنقرة خسرت حقوقها بعد استبعادها من برنامج المقاتلات الأمريكية، ولذلك قررت إبرام عقد مع شركة "أرنولد آند بورتر" للمحاماة، من أجل تحديد الخطوات المستقبلية لتعويض تلك الخسائر.

وأضاف: "الهدف من جميع جهودنا، ليس بالضرورة العودة إلى البرنامج، بل تعويض خسارة حقوقنا".

وكانت تركيا من المفترض أن تحصل على 100 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" - والتي تعتبر واحدة من أقوى المقاتلات في العالم بجانب مقاتلات "سو-35" الروسية - لمشاركتها في البرنامج، لكنه تم استبعادها منه وخضعت لعقوبات من جانب الولايات المتحدة، بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية، التي يحظر استخدامها من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).