بعد إعادة حظر التجوال.. بيان عاجل من الصحة العراقية

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء،بيانا عاجلا حيث شددت فيه على ضرورة اتباع التعليمات الصحية.

كما أشارت الوزارة العراقية الي إجراءاتها بعد قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بتمديد حظر التجوال.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أنها "باشرت بإجراءات صارمة بحق كل من يخالف التعليمات الصحية وفرض الغرامات".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية ، الأربعاء، اعلنت عن سريان قرارات الحظر السابقة والأيام المشمولة بها.

ونقلت الوكالة الرسمية عن اللجنة العليا، أن "قرار الحظر الشامل سارٍ خلال أيام الجمعة والسبت والأحد".

وذكرت اللجنة أنه "سيتم الابقاء على الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً"، لافتة الى أنه "سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الأحد المقبل".

كما قررت اللجنة في اجتماعها "تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الأحد المقبل السابع من مارس، وتقديم تقرير بخصوص الحظر".

وأكدت اللجنة على "ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء".

وقررت "توجيه كل الأجهزة الأمنية بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لا يلتزم".