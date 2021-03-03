رغم سقوط صواريخ.. البابا فرنسيس: سأذهب إلى العراق الجمعة

جدة - نرمين السيد - وناشد البابا فرنسيس، الذى من المقرر أن يتوجه إلى العراق يوم الجمعة: "الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة".

هذا ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية فى العراق، حيث سقطت 10 صواريخ على الأقل، اليوم الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أمريكية وعراقية، وأخرى تابعة للتحالف الدولى.