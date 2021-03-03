الشرطة الأمريكية تكشف عن مخطط لاقتحام الكونجرس يوم 4 مارس  

حذرت الشرطة الأمريكية من مخطط خطير، لاقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، يوم الغد الرابع من مارس.

وأكدت الشرطة أن المخطط يتبع للعنف الداخلي المتصاعد داخل البلاد، مؤكدة أنها اتخذت احتياطاتها الكاملة لمواجهة أي طارئ.

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