بعد استهداف قاعدة عين الأسد بـ 10 صواريخ.. بيان عاجل من القوات المسلحة العراقية

اكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ، الأربعاء، إن الاعتداء الذي طال قاعدة "عين الأسد" يعد استهدافًا لمصلحة العراق.
وبحسب الوكالة الرسمية العراقية فقد أفاد رسول بأن "قاعدة عين الاسد عراقية واستهدافها لا يصب بمصلحة العراق وشعبه".
واضاف "أن القوات الامنية تقوم بعمليات عسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش وإن استهداف القواعد يضر بالشعب العراقي".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الأربعاء، قد أفادت بمقتل مقاول مدني يحمل الجنسية الأميركية جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد صباح اليوم.
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، "توفي مقاول مدني أميركي إثر نوبة قلبية جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد مؤخرًا في العراق".
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بحسب البيان، إن "وزارة الدفاع الأميركية تراقب الوضع من كثب".
وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، الأربعاء، في تصريحات لموقع ناس العراقي باستهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بصواريخ.
واضاف "هجوما بـ 10 صواريخ استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي بمحافظة الأنبار".
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