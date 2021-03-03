الكويت تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل رقم قياسي جديد بشأن إصابات كورونا، حيث سجلت 1409 إصابات جديدة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 194.781. وبحسب صحيفة الراي الكويتية، أفادت وزارة الصحة بأن 162 حالة لا زالت في العناية المركزة بسبب كورونا، بينما الحالات النشطة بلغت 11488. كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية. فيما رصدت تعافي 1077 شخصا من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 182196.

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